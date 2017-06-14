Закрытое по решению суда кафе по изготовлению шаурмы «Пакмэн Фуд» в центре Нижнего Новгорода продолжает свою деятельность.

Как сообщают жители дома по улице Широкая в Нижнем Новгороде, на первом этаже здания продолжается деятельность предприятия общепита, которое было закрыто Роспотребнадзором по решению суда за нарушение санитарных правил.

Местная жительница записала на видео диалог, в котором представитель шаурменной заявляет, что они закроются только, когда придут судебные приставы. Девушка пообещала снимать каждый рабочий день заведения, деятельность которого, по её мнению, угрожает её здоровью.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в настоящее время все документы — решения суда о приостановке деятельности предприятия общественного питания «Пакмэн Фуд» направлены в службу судебных приставов для исполнения.

Ранее сообщалось, что нижегородским районным судом вынесено постановление о приостановлении деятельности по организации общественного питания в «Пакмен Фуд» на 90 суток. 9 июня областной суд утвердил это решение.