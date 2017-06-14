Трое мужчин пытались переправить через Прут почти четыре тысячи пачек сигарет

Каждый нес большой пакет. Как выяснилось позже, они собирались переправить в Румынию почти четыре тысячи пачек сигарет с молдавскими акцизными марками.

Подозреваемые попытались скрыться, и пограничные полицейские были вынуждены применить оружие. Задержать удалось двоих. Теперь им грозит до трёх лет лишения свободы.

С начала месяца это второй случай попытки контрабанды сигарет на участке близ Валя Маре. 5 июня там задержали гражданина Молдовы, который собирался переправить через Прут более 2500 пачек сигарет.