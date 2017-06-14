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13:07 (мск), источник: Publika.md

Трое мужчин пытались переправить через Прут почти четыре тысячи пачек сигарет

Минувшей ночью на молдо-румынской границе близ Валя Маре задержали контрабандистов. Трое мужчин направлялись к реке Прут со стороны села Костулены Унгенского района.

Источник: Publika.md

Каждый нес большой пакет. Как выяснилось позже, они собирались переправить в Румынию почти четыре тысячи пачек сигарет с молдавскими акцизными марками.

Подозреваемые попытались скрыться, и пограничные полицейские были вынуждены применить оружие. Задержать удалось двоих. Теперь им грозит до трёх лет лишения свободы.

С начала месяца это второй случай попытки контрабанды сигарет на участке близ Валя Маре. 5 июня там задержали гражданина Молдовы, который собирался переправить через Прут более 2500 пачек сигарет.

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