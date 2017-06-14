На ремонт екатеринбургских дорог дополнительно выделят 1,5 млрд рублей

Доходная часть городского бюджета увеличена на 4,86 миллиардов рублей, расходная — на 4,9 миллиарда рублей, дефицит — на 78,5 миллионов рублей. Увеличение бюджета было достигнуто за счет роста объема межбюджетных трансфертов. Общий объем доходов в 2017 году составит 38,12 миллиардов рублей, 19,6 миллиардов рублей из которых межбюджетные трансферты. Расход в текущем году составит 39 миллиардов рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 944,9 миллионов рублей или 5,1% объема доходов.

Согласно корректировке городского бюджета, представленной на заседании, на строительство дорог дополнительно будет выделено 591 миллионов рублей, на строительство детских садов — 304 миллиона рублей, на обустройство гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу — 298 миллионов рублей.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2017 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать 39 участков улиц, по которым в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут передвигаться клиентские группы ФИФА. Ремонт будет проведен на улицах, через которые пролегает основной и резервный маршруты от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона.