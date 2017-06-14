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13:23 (мск), источник: УралПолит.ру

На ремонт екатеринбургских дорог дополнительно выделят 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня, ИА УралПолит.Ru. На ремонт дорог уральской столицы дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей, об этом 13 июня на заседании гордумы сообщила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

Доходная часть городского бюджета увеличена на 4,86 миллиардов рублей, расходная — на 4,9 миллиарда рублей, дефицит — на 78,5 миллионов рублей. Увеличение бюджета было достигнуто за счет роста объема межбюджетных трансфертов. Общий объем доходов в 2017 году составит 38,12 миллиардов рублей, 19,6 миллиардов рублей из которых межбюджетные трансферты. Расход в текущем году составит 39 миллиардов рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 944,9 миллионов рублей или 5,1% объема доходов.

Согласно корректировке городского бюджета, представленной на заседании, на строительство дорог дополнительно будет выделено 591 миллионов рублей, на строительство детских садов — 304 миллиона рублей, на обустройство гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу — 298 миллионов рублей.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2017 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать 39 участков улиц, по которым в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут передвигаться клиентские группы ФИФА. Ремонт будет проведен на улицах, через которые пролегает основной и резервный маршруты от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона.

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