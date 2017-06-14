eGov.kz признали чемпионом на конкурсе в Женеве

В престижном конкурсе WSIS Prizes-2017 приняли участие 345 проектов из разных стран мира, из них по результатам голосования и экспертной оценке жюри 90 проектов признаны чемпионами, вошедшими в пятерку лучших в каждой из категорий. Конкурс проводился по 18 категориям.

В категории «Электронное правительство» участвовали проекты «Электронное правительство Казахстана» (eGov.kz), «Открытое правительство» (Open.egov.kz), в категории «Роль органов государственного управления и всех заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития» участвовал проект «Единый контакт центр 1414».

WSIS Prizes 2017 проходил в 4 этапа: сбор заявок, определение экспертной группой номинантов конкурса, онлайн-голосование по номинантам с определением пятерки лучших по каждой категории и в завершении — отбор экспертной группой победивших проектов.

WSIS — Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества — крупнейшее событие в сфере инфокоммуникационных технологий, площадка для диалога влиятельных IT-экспертов со всего мира. В многостороннем процессе участвуют представители органов государственного управления, межправительственных и неправительственных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Цель встречи — выработать основные задачи в построении открытого для всех информационного общества, в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться данными.