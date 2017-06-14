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13:25 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге в 2017 году заменят более 70 км теплосетей

В 3,5 раза больше, чем в 2016 году.

Более 70 километров теплосетей будет заменено и реконструировано в Екатеринбурге за период летней кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании корреспонденту ИА REGNUM.

В сравнении с 2016 годом, объём предстоящих работ увеличился в 3,5 раза. Уже сейчас масштабные работы по реконструкции участка теплосети развёрнуты на улице Вокзальной. А в конце июня планируется начать реконструкцию тепломагистралей М-24 и М-17. Всего в Екатеринбурге будет произведена замена более 57 километров теплосетей и ещё более 14 километров будет реконструировано.

Напомним, что несмотря на проводимые работы по замене изношенных участков теплосетей время от времени всё же случаются аварии. Так в ноябре 2016 года из-за прорыва на теплотрассе без отопления осталось порядка 50 многоквартирных домов, две школы и два детских сада. А во второй половине декабря 2016 года была повреждена теплотрасса на пересечении улиц Волгоградской и Амундсена, в результате чего в зоне снижения параметров теплоснабжения оказались 20 жилых домов и детский сад. Последствия этой аварии удалось устранить спустя 22 часа.

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