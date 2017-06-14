В Екатеринбурге в 2017 году заменят более 70 км теплосетей

Более 70 километров теплосетей будет заменено и реконструировано в Екатеринбурге за период летней кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании корреспонденту ИА REGNUM.

В сравнении с 2016 годом, объём предстоящих работ увеличился в 3,5 раза. Уже сейчас масштабные работы по реконструкции участка теплосети развёрнуты на улице Вокзальной. А в конце июня планируется начать реконструкцию тепломагистралей М-24 и М-17. Всего в Екатеринбурге будет произведена замена более 57 километров теплосетей и ещё более 14 километров будет реконструировано.