В Екатеринбурге в 2017 году заменят более 70 км теплосетей
В 3,5 раза больше, чем в 2016 году.
В 3,5 раза больше, чем в 2016 году.
Более 70 километров теплосетей будет заменено и реконструировано в Екатеринбурге за период летней кампании. Об этом сообщили в
В сравнении с 2016 годом, объём предстоящих работ увеличился в 3,5 раза. Уже сейчас масштабные работы по реконструкции участка теплосети развёрнуты на улице Вокзальной. А в конце июня планируется начать реконструкцию тепломагистралей М-24 и М-17. Всего в Екатеринбурге будет произведена замена более 57 километров теплосетей и ещё более 14 километров будет реконструировано.
Напомним, что несмотря на проводимые работы по замене изношенных участков теплосетей время от времени всё же случаются аварии. Так в ноябре 2016 года