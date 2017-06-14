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13:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за ремонта закроют оживленный участок дороги на три дня

На улице Нефтезаводская временно изменится схема движения. Причина — ремонтные работы.

В связи с прокладкой теплотрассы открытым способом будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Нефтезаводской на участке от улицы 22 Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов в обоих направлениях.

Перекрытие произойдет 16 июня в 20:00. Завершатся работы до 05:00 19 июня. Департамент транспорта сообщил, как будет двигаться общественный транспорт.

— движение троллейбусов маршрутов № 2, 4, 67 в городке Нефтяников будет организовано по проспекту Мира с разворотом в районе ул. Нефтезаводской;.

— движение автобусов маршрутов № 29, 33, 69, 96, 116, 302, 323, 329, 335, 344, 381, 387, 415, 421 будет организовано по улицам Мамина-Сибиряка и Магистральной.

При движении в направлении проспекта Мира автобусы маршрутов № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля будут направлены по улицам Мамина-Сибиряка, Магистральной, Нефтезаводской.

Автобусы маршрутов № 29, 33, 96, 116, 302, 329, 344, 381, 387, 415 с улицы Нефтезаводской будут направлены по улицам 22 Апреля, Мамина-Сибиряка, Магистральной, Нефтезаводской, далее — по утвержденным схемам.

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