В Уфе улицу Губайдуллина закрывают на пять дней
УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в связи с ремонтом теплотрассы на пять дней закрывают участок улицы Губайдуллина — от Злобина до Красноводской.
УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в связи с ремонтом теплотрассы на пять дней закрывают участок улицы Губайдуллина — от Злобина до Красноводской.
Пассажирский транспорт будет объезжать его по Злобина и Обской. Ремонтные работы проводит муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети», сообщили в мэрии.