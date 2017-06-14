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13:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе улицу Губайдуллина закрывают на пять дней

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в связи с ремонтом теплотрассы на пять дней закрывают участок улицы Губайдуллина — от Злобина до Красноводской.

Источник: РИА "Новости"

Пассажирский транспорт будет объезжать его по Злобина и Обской. Ремонтные работы проводит муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети», сообщили в мэрии.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы
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