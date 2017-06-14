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15:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Проект строительства дороги в обход Волгограда получит федеральный статус

Проект строительства объездной дороги в Волгограде получит федеральный статус, соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании в Росавтодоре.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, проект объездной дороги будет проанализирован специалистами «Упрдор Москва — Волгоград» для определения оптимального количества необходимых транспортных развязок и стоимости работ.

«По итогам аудита будет подготовлено предложение о проведении корректировки проектной документации и ее направлении на утверждение Главгосэкспертизы России», — добавили в ведомстве.

Реализовать проект планируется в несколько этапов. Первым из них может стать строительство 14-километрового участка дороги от трассы «Волгоград — Астрахань» до пересечения с трассой «Волгоград — Котельниково».

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