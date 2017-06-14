Проект строительства дороги в обход Волгограда получит федеральный статус

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, проект объездной дороги будет проанализирован специалистами «Упрдор Москва — Волгоград» для определения оптимального количества необходимых транспортных развязок и стоимости работ.

«По итогам аудита будет подготовлено предложение о проведении корректировки проектной документации и ее направлении на утверждение Главгосэкспертизы России», — добавили в ведомстве.

Реализовать проект планируется в несколько этапов. Первым из них может стать строительство 14-километрового участка дороги от трассы «Волгоград — Астрахань» до пересечения с трассой «Волгоград — Котельниково».