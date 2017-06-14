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13:47 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по улице Тимирязева закроют на три недели

Власти просят автомобилистов и пассажиров внимательно планировать поездки в центр Челябинска.

Движение транспорта по улице Тимирязева в Челябинске будет закрыто на три недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с проведением первого этапа работ по реконструкции участка тепловой сети с 15 июня по 6 июля на участке от дома 36 по улице Тимирязева до въезда к дому 2 на площади Революции будет прекращено движение транспорта», — сообщили в городской администрации.

Также с 15 июня по 20 августа закрывается движение троллейбусов по указанной улице.

Троллейбус № 5 «АМЗ — Ж/д вокзал» проследует по проспекту Ленина в прямом и обратном направлении.

Власти просят автомобилистов и пассажиров внимательно планировать поездки.

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