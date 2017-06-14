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14:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти Новосибирска хотят в три раза увеличить штраф за незаконную торговлю

Сейчас сотрудники полиции формально не могут штрафовать стихийные уличные точки продаж, мэрия Новосибирска намеревается вернуть стражам правопорядка такое право и увеличить штрафы, рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Власти Новосибирска хотят в три раза увеличить штраф за незаконную торговлю, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Глава города Анатолий Локоть поручил создать оперативный штаб по борьбе с несанкционированной торговлей в Новосибирске.

«Проблема несанкционированной торговли в Новосибирске сегодня очень актуальна. Поэтому необходимы энергичные и действенные меры. Цель совещания — проанализировать не только существующую ситуацию, но и предлагаемые меры, реализация которых позволит решать проблему быстро и без проволочек», — отметил Анатолий Локоть.

Сейчас незаконная торговля не относится к административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и общественный порядок. Поэтому полицейские не могут штрафовать за незаконную торговлю. Сотрудники муниципалитета предлагают внести изменения в законодательство и все же дать сотрудникам МВД право бороться с незаконной стихийной торговлей.

Также ранее депутаты Горсовета обратились к коллегам в региональный парламент с инициативой о повышении штрафов для граждан и юридических лиц за установку киосков, палаток и других нестационарных объектов без разрешения.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что размер санкций за незаконные киоски для должностных лиц вырастет до 5 тысяч рублей (сейчас 2−5 тысяч рублей). Юридические лица могут начать штрафовать на 30 — 50 тысяч рублей (сейчас 10 — 50 тысяч рублей).

Также депутаты предлагают увеличить штрафы за торговлю в неустановленных местах.

Сейчас для граждан они составляют 300 — 1000 рублей, предлагается повышение до 3−5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы могут повысить с трех до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц размеры материальных санкций вырастут с 15 до 20 тысяч рублей.

«Я требую прибавить системности в решении этой проблемы на территории Новосибирска. Все наши планы должны быть направлены на создание системы, которая будет работать и позволит навести порядок на улицах города. Сейчас в Новосибирске проводятся отдельные точечные мероприятия, в целом же система не функционирует. Прошу учесть также предложения по сотрудничеству, которые прозвучали от представителей федеральных структур: полиции, Роспортебнадзора, прокуратуры, налоговой инспекции. У нас есть потенциал, но не все властные рычаги задействованы — это очевидно. Наша задача — построить эффективную систему», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, обращаясь к главам районных администраций и руководителями профильных структур мэрии.

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