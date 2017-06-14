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16:51 (мск), источник: Клопс.ru

«Нужно думать не только о себе»: Кропоткин об отказавшихся от капремонта своей пятиэтажки жителях Ленпроспекта

Жителям дома на Ленинском проспекте, 39−45 и 47−61, не стоит опасаться капитального ремонта. Такое заявление сделал председатель горсовета Андрей Кропоткин в среду, 14 июня.

Источник: Клопс.ru

«Будет сделана ещё одна попытка в переговорах с жителями. Никакой дополнительной нагрузки на дом не будет. Люди боятся, что постройка рухнет, но это всё ерунда, всё проходит экспертизу. Нужно думать не только о себе, но и об облике города. Представьте, вокруг будут 14 домов в одном стиле, а тут у нас памятник советской архитектуры», — пояснил Кропоткин.

По задумке властей к сентябрю многоэтажка должна была превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города «пряничных домиков». Собственники же уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет.

В Фонде капремонта отметили, что окончательного решения по дому пока не принято. Планы по реконструкции продолжают обсуждать с жителями.

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