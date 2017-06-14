Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Инсульт ведет к алкоголизму
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
15:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Хотим сохранить хотя бы два трамвайных маршрута в Калининграде, о развитии и не говорим

Власти Калининграда хотят сохранить хотя бы два трамвайных маршрута, пока денег на развитие новых направлений нет. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после заседания Горсовета в среду, 14 июня.

Источник: Калининград.Ru

— Хотим сохранить хотя бы два маршрута. Про развитие мы пока не говорим. Необходимо восстановить 10 км контактной сети и рельсы, ну и состав обновлять нужно, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что такой вид транспорта обходится гораздо дороже, чем автобус. Поэтому властям в любом случае придётся его дотировать, потому что «другого выхода нет».

Ранее врио губернатора Антон Алиханов отметил, что калининградцам нужно определиться с судьбой трамвая.

«Очевидно, что часть маршрутов восстановлена не будет. И, скорее всего, надо всё-таки разбирать часть трамвайных путей, которые существенно мешают автомобильному движению», — сказал глава региона.

За последние тридцать лет состав калининградского трамвайного парка сократился со 196 вагонов до 46. В настоящее время существуют два маршрута — 3 и 5, из которых временно функционирует только «пятёрка».

В новом генплане Калининграда, который рассчитан до 2035 года, предусмотрена реконструкция существующих маршрутов в центральной части города, а также создание новых путей в бывшем Балтрайоне. В частности, трамвайную линию хотят оборудовать на улице Толстикова. В перспективе её рассчитывают довести до улицы Интернациональной и отправить по Кошевого, где планируют обустроить разворотное кольцо. Кроме того, собираются пустить трамвайную линию на Остров. Колею на улице Тельмана и проспекте Победы, по мнению экспертов, следует использовать для экскурсионного трамвайного сообщения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сорокин: Калининградский стадион может продать название после ЧМ-2018
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь