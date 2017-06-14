Ярошук: Хотим сохранить хотя бы два трамвайных маршрута в Калининграде, о развитии и не говорим

— Хотим сохранить хотя бы два маршрута. Про развитие мы пока не говорим. Необходимо восстановить 10 км контактной сети и рельсы, ну и состав обновлять нужно, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что такой вид транспорта обходится гораздо дороже, чем автобус. Поэтому властям в любом случае придётся его дотировать, потому что «другого выхода нет».

Ранее врио губернатора Антон Алиханов отметил, что калининградцам нужно определиться с судьбой трамвая.

«Очевидно, что часть маршрутов восстановлена не будет. И, скорее всего, надо всё-таки разбирать часть трамвайных путей, которые существенно мешают автомобильному движению», — сказал глава региона.

За последние тридцать лет состав калининградского трамвайного парка сократился со 196 вагонов до 46. В настоящее время существуют два маршрута — 3 и 5, из которых временно функционирует только «пятёрка».

В новом генплане Калининграда, который рассчитан до 2035 года, предусмотрена реконструкция существующих маршрутов в центральной части города, а также создание новых путей в бывшем Балтрайоне. В частности, трамвайную линию хотят оборудовать на улице Толстикова. В перспективе её рассчитывают довести до улицы Интернациональной и отправить по Кошевого, где планируют обустроить разворотное кольцо. Кроме того, собираются пустить трамвайную линию на Остров. Колею на улице Тельмана и проспекте Победы, по мнению экспертов, следует использовать для экскурсионного трамвайного сообщения.