Налоговики выставили «Уралгидромашу» иск в 450 миллионов
И требуют банкротства предприятия.
И требуют банкротства предприятия.
УФНС России по Свердловской области предъявила градообразующему предприятию Сысерти — «Уралгидромашу» банкротный иск. Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда региона, предприятие задолжало налоговикам более 452,1 миллиона рублей.
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Это не первый банкротный иск в отношении «Уралгидромаша». В 2015 году заявление в Арбитражный иск региона подавало ООО «Ступинский торговый дом»
«Уралгидромаш» производит насосное оборудование, гидротурбины и электрические машины. На предприятии работают более тысячи человек.