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14:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Налоговики выставили «Уралгидромашу» иск в 450 миллионов

И требуют банкротства предприятия.

УФНС России по Свердловской области предъявила градообразующему предприятию Сысерти — «Уралгидромашу» банкротный иск. Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда региона, предприятие задолжало налоговикам более 452,1 миллиона рублей.

В пресс-службе областного управления ФНС РФ «Уралинформбюро» не смогли уточнить, сколько времени копилась задолженность. В юридическом отделе «Уралгидромаша» заявили, что еще не видели иска и не могут предоставить комментарий.

Это не первый банкротный иск в отношении «Уралгидромаша». В 2015 году заявление в Арбитражный иск региона подавало ООО «Ступинский торговый дом» из-за долга в 3,9 миллиона рублей. Спустя полгода судебное производство было прекращено в связи с погашением задолженности.

«Уралгидромаш» производит насосное оборудование, гидротурбины и электрические машины. На предприятии работают более тысячи человек.

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