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14:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на выходных перекроют Нефтезаводскую

На участке одной из главных магистралей Советского округа будут ремонтировать теплотрассу.

Администрация Омска предупреждает: на участке улицы Нефтезаводской от 22 Апреля до 50 лет Профсоюзов будет закрыто движение всех видов транспорта в обоих направлениях.

Ограничения начнут действовать в пятницу, 16 июня, с 20:00. Движение восстановят в понедельник, 19 июня, в 05:00.

Из-за ремонта троллейбусы будут двигаться по проспекте Мира. Автобусы и маршрутки станут объезжать участок по улицам Мамина-Сибиряка и Магистральной.

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