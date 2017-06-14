В Омске на выходных перекроют Нефтезаводскую

Администрация Омска предупреждает: на участке улицы Нефтезаводской от 22 Апреля до 50 лет Профсоюзов будет закрыто движение всех видов транспорта в обоих направлениях.

Ограничения начнут действовать в пятницу, 16 июня, с 20:00. Движение восстановят в понедельник, 19 июня, в 05:00.