Среднюю стоимость 1 кв. м жилья в Самарской области утвердили в размере 34,3 тыс. рублей

Он сохранился на прежнем уровне и составил 34,3 тыс. рублей.

Напомним, показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения применяется при расчете размера социальных выплат (субсидий, субвенций) на приобретение или строительство жилых помещений и при формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

«Применение единого показателя средней рыночной стоимости квадратного метра для всех муниципальных образований Самарской области способствует развитию отрасли жилищного строительства, увеличению объемов вводимого жилья, что является одним из рычагов снижения средней рыночной стоимости жилых помещений», — отметил министр строительства региона Александр Баландин.

В 2016 г. между муниципальными образованиями Самарской области распределены средства областного бюджета:

для обеспечения жильем тружеников тыла — 80,6 млн руб., для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 502,6 млн руб. (в том числе поступающие в областной бюджет из федерального бюджета в размере 78,1 млн руб.), для исполнения переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан — 4,3 млн рублей.

В соответствии с законом региона «Об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» муниципальным образованиям губернии предусмотрено выделение в 2017 г. для обеспечения жильем тружеников тыла денежных средств в объеме 80,6 млн руб., для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 512 млн руб. (в том числе поступающих в областной бюджет из федерального бюджета в размере 87,4 млн руб.) и для исполнения переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан — 5,3 млн рублей.

Эти средства будут распределены между муниципальными образованиями с использованием показателя средней рыночной стоимости квадратного метра на II квартал 2017 года.