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15:24 (мск), источник: dostup1.ru

Цены на бензин в Челябинске растут вторую неделю подряд

Итоги мониторинга опубликовали антимонопольщики.

Челябинское УФАС опубликовало мониторинг розничных цен на нефтепродукты в южноуральской столице — удорожание топлива отмечается уже вторую неделю подряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на 11 июня, произошло увеличение розничной цены на бензин АИ-92 ООО «Газпромнефть-Центр» на 50 копеек, АИ-95 — на 20, ДТ — на 50 копеек. Также ООО «Башнефть-Розница» на 5 копеек подняло цены на бензин АИ-92 и АИ-95, бензин АИ-80 и АИ-92 ООО «Регион» подорожал на 50 копеек, АИ-95 — на 40, ДТ — на 30 копеек.

Напомним, что на 8 июня отмечался рост по нескольким популярным маркам бензина.

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