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15:29 (мск), источник: Вести - Пермь

Тротуарную плитку на Компросе выложат за 3,8 млн рублей

Ремонт пешеходных дорожек должен быть выполнен на четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Советской.

Источник: Вести - Пермь

Тротуарную плитку на Комсомольском проспекте в Перми уложат за 3,8 млн рублей. Конкурс на ремонт тротуара в центре города объявила администрация Ленинского района.

Согласно аукционной документации, ремонт пешеходных дорожек должен быть выполнен на четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Советской.

А также на нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Советской до улицы Монастырской. Аукцион пройдет 7 июля. Победитель торгов должен выполнить работы в течение 30 дней с момента подписания контракта.

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