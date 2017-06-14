Тротуарную плитку на Компросе выложат за 3,8 млн рублей

Тротуарную плитку на Комсомольском проспекте в Перми уложат за 3,8 млн рублей. Конкурс на ремонт тротуара в центре города объявила администрация Ленинского района.

Согласно аукционной документации, ремонт пешеходных дорожек должен быть выполнен на четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Советской.

А также на нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Советской до улицы Монастырской. Аукцион пройдет 7 июля. Победитель торгов должен выполнить работы в течение 30 дней с момента подписания контракта.