В ЕС 15 июня отменят плату за роуминг
На территории Европейского Союза с 15 июня будет отменена плана за роуминг.
На территории Европейского Союза с 15 июня будет отменена плана за роуминг.
Соответствующее заявление сделали президент Европарламента Антонио Таяни,
«Европейский Союз — это об объединении людей и облегчении их жизни. Конец платы за роуминг — это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать sms и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС», — говорится в заявлении.
Институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет.
«Плата за роуминг теперь в прошлом. Уже завтра вы сможете оставаться на связи во время путешествия по ЕС и платить ту же цену, что и дома», — сказано в совместном заявлении Таяни, Муската и Юнкера.
Как сообщал УНИАН, Украина также ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг.