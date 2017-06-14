В ЕС 15 июня отменят плату за роуминг

Соответствующее заявление сделали президент Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр Джозеф Мускат — от имени председательствующей в Совете ЕС Мальты и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Европейский Союз — это об объединении людей и облегчении их жизни. Конец платы за роуминг — это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать sms и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС», — говорится в заявлении.

Институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет.

«Плата за роуминг теперь в прошлом. Уже завтра вы сможете оставаться на связи во время путешествия по ЕС и платить ту же цену, что и дома», — сказано в совместном заявлении Таяни, Муската и Юнкера.

Как сообщал УНИАН, Украина также ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг.