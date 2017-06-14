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17:08 (мск), источник: Газета.Ру

Белоруссия исключила российский рубль из расчета резервов

Нацбанк Белоруссии не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Регулятор объяснил это переходом страны на международные стандарты.

Источник: Reuters

Однако эксперты предполагают, что за этим решением стоят политические мотивы:

Минск дает понять, что готов к диалогу с западными партнерами.

Кроме того, МВФ и Белоруссия продолжают обсуждение возможности выделения кредита Минску на $3,5 млрд.

C 1 июля Национальный банк Белоруссии перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. Как уточняет регулятор, с этой даты белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты.

В Минске объясняют это решение тем, что регулятор решил полностью перейти на международные стандарты. Это поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами, а также опыт, «полученный в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», отмечает регулятор.

Согласно данным на 1 июня 2017 года, объем золовалютных резервов Национального банка Белоруссии оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Таким образом, разрыв между ЗВР по национальной и международной методике составляет $365 млн.

Нацбанк Белоруссии с 2004 года публикует показатели резервов, которые рассчитывались сразу по двум методикам — внутренней и разработанной МВФ. При этом национальные стандарты, кроме российского рубля, включали в состав резервов доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

За прошлый год резервы увеличились на $751 миллион. В этом году Белоруссия рассчитывает нарастить резервы на $500 млн.

В сообщении НББ отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе регулятора.

Они будут использоваться для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства Республики Беларусь».

Также активы могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Примечательно, что о решении Нацбанка Белоруссии стало известно после того, как на днях на форуме в Астане заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский заявил о готовности России и его страны перейти к расчетам в российских рублях за поставки нефти и газа. Как отмечал Закревский, проект соответствующего соглашения уже готов и сейчас он проходит согласование на российской стороне. Однако конкретная дата перехода на расчеты в рублях пока не определена, но вполне может быть, что это произойдет до конца 2017 года.

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Ранее между Россией и Белоруссией был затяжной конфликт из-за цены на российских газ, тянувшийся около 2 лет. В 2016 году Минск в одностороннем порядке изменил условия действующего контракта на поставку российского газа, сочтя цену в $132 за 1 тыс. кубометров слишком высокой. Белорусская сторона начала платить, исходя из собственного понимания справедливой цены — $73 за 1 тыс. кубов.

Урегулировать спор удалось только в апреле этого года. При этом Россия согласилась предоставить Белоруссии новый займ из средств фонда Евразийского фонда на $1 млрд. Белоруссия погасила задолженность за поставленный газ, а Россия возобновила беспошлинные поставки нефти в объеме 24 млн тонн в год.

По словам Жанны Кулаковой, финансового консультанта «ТелетрейдБел», никакого влияния на белорусскую или российскую экономику нынешние решение Нацбанка Белоруссии не принесет.

«Пожалуй, какой-то эффект смогут ощутить лишь специалисты, которые занимаются подсчетом ЗВР и подготовкой отчета — им не придется делать двойную работу и писать отчет по двум показателям», — отмечает она. По словам эксперта, срочно избавляться от активов нет никакой необходимости и они могут быть использованы в том числе для обслуживания валютного госдолга.

«При необходимости их можно конвертировать в другую валюту и включить в состав ЗВР по методологии МВФ, так что иметь такую “подушку безопасности” будет нелишним», — говорит эксперт.

«У МВФ есть своя программа, которая должна выполняться. В этом плане для Белоруссии имеет смысл вести диалог с МВФ относительно условий привлечения кредитов и выполнять все условия МВФ, которые будут способствовать макроэкономической стабильности в стране», — комментирует в свою очередь решение Нацбанка Белоруссии главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Как раз в сегодня первый заместитель министра финансов Максим Ермолович заявил о том, что.

белорусские органы власти находятся в тесном контакте с Международным валютным фондом и ведут с ним «стандартную работу» по привлечению нового кредита.

Ранее говорилось о том, что МВФ готов выделить стране кредит на $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. Однако от Минска МВФ требует проведение ряда реформ: отказаться от повышения зарплат, поднять тарифы на коммунальные услуги, пойти на масштабную приватизацию государственной собственности.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, в этом решении Белоруссии важен политический аспект.

Таким образом, Беларусь пытается дать сигнал, с одной стороны, западным партнерами, с другой стороны, и Москве, о том, что она готова к некоторому переосмыслению по взаимодействии с западными партнерами. Но здесь очень важно понимать, что это типичное для Минска поведение и российские власти привыкли работать в таких условиях.
Артем Деев
ведущий аналитик Amarkets
Комментарии
5
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
как жэ так брыатия рубыль же самыя крэпкыя валюта ну шожэ такэ ???)))
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арсений сидоров
В точку-страна ему по барабану-главное свой клан сохранить
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Валерий Рюмин
Заднее место важнее дружественных, и нормальных отношений! Как бы батька не прогадал! Наши тоже не лыком щиты!
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