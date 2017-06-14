Белоруссия исключила российский рубль из расчета резервов
Нацбанк Белоруссии не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Регулятор объяснил это переходом страны на международные стандарты.
Нацбанк Белоруссии не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Регулятор объяснил это переходом страны на международные стандарты.
Однако эксперты предполагают, что за этим решением стоят политические мотивы:
Кроме того, МВФ и Белоруссия продолжают обсуждение возможности выделения кредита Минску на $3,5 млрд.
C 1 июля Национальный банк Белоруссии перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. Как уточняет регулятор, с этой даты белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты.
В Минске объясняют это решение тем, что регулятор решил полностью перейти на международные стандарты. Это поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами, а также опыт, «полученный в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», отмечает регулятор.
Согласно данным на 1 июня 2017 года, объем золовалютных резервов Национального банка Белоруссии оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Таким образом, разрыв между ЗВР по национальной и международной методике составляет $365 млн.
Нацбанк Белоруссии с 2004 года публикует показатели резервов, которые рассчитывались сразу по двум методикам — внутренней и разработанной МВФ. При этом национальные стандарты, кроме российского рубля, включали в состав резервов доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.
За прошлый год резервы увеличились на $751 миллион. В этом году Белоруссия рассчитывает нарастить резервы на $500 млн.
В сообщении НББ отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе регулятора.
Также активы могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.
Примечательно, что о решении Нацбанка Белоруссии стало известно после того, как на днях на форуме в Астане заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский заявил о готовности России и его страны перейти к расчетам в российских рублях за поставки нефти и газа. Как отмечал Закревский, проект соответствующего соглашения уже готов и сейчас он проходит согласование на российской стороне. Однако конкретная дата перехода на расчеты в рублях пока не определена, но вполне может быть, что это произойдет до конца 2017 года.
Ранее между Россией и Белоруссией был затяжной конфликт
Урегулировать спор удалось только в апреле этого года. При этом Россия согласилась предоставить Белоруссии новый займ из средств фонда Евразийского фонда на $1 млрд. Белоруссия погасила задолженность за поставленный газ, а Россия возобновила беспошлинные поставки нефти в объеме 24 млн тонн в год.
По словам Жанны Кулаковой, финансового консультанта «ТелетрейдБел», никакого влияния на белорусскую или российскую экономику нынешние решение Нацбанка Белоруссии не принесет.
«Пожалуй,
«При необходимости их можно конвертировать в другую валюту и включить в состав ЗВР по методологии МВФ, так что иметь такую “подушку безопасности” будет нелишним», — говорит эксперт.
«У МВФ есть своя программа, которая должна выполняться. В этом плане для Белоруссии имеет смысл вести диалог с МВФ относительно условий привлечения кредитов и выполнять все условия МВФ, которые будут способствовать макроэкономической стабильности в стране», — комментирует в свою очередь решение Нацбанка Белоруссии главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.
Как раз в сегодня первый заместитель министра финансов Максим Ермолович заявил о том, что.
Ранее говорилось о том, что МВФ готов выделить стране кредит на $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. Однако от Минска МВФ требует проведение ряда реформ: отказаться от повышения зарплат, поднять тарифы на коммунальные услуги, пойти на масштабную приватизацию государственной собственности.
По мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, в этом решении Белоруссии важен политический аспект.
Таким образом, Беларусь пытается дать сигнал, с одной стороны, западным партнерами, с другой стороны, и Москве, о том, что она готова к некоторому переосмыслению по взаимодействии с западными партнерами. Но здесь очень важно понимать, что это типичное для Минска поведение и российские власти привыкли работать в таких условиях.