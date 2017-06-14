Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Инсульт ведет к алкоголизму
ЕС обратился к России с призывом
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
15:49 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане начнет работу первая в России региональная лизинговая компания

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первая в России региональная лизинговая компания начнет работу в Татарстане — республика стала победителем в конкурсном отборе среди субъектов РФ на право учреждения такой компании, сообщает министерство экономики региона.

Источник: РИА Новости

«Советом директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) принято решение о признании Республики Татарстан победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, региональная лизинговая компания Татарстана будет организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 миллиарда рублей, который будет сформирован за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 миллиарда рублей Татарстана в размере 500 миллионов рублей.

Участниками программы лизинга смогут стать индивидуальные и малые предприятия республики, имеющие потребность в приобретении в лизинг промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иного высокотехнологичного оборудования. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев. Заключение первых лизинговых сделок планируется в сентябре 2017 года.

«Услугами региональной лизинговой компании уже в 2017 году смогут воспользоваться более 200 предприятий индивидуального и малого предпринимательства. Это позволит им активно участвовать в закупках крупных заказчиков и претендовать на вхождение в число поставщиков крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем 2 триллиона рублей в 2017 году», — отметил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Она предусматривает создание сети из восьми региональных лизинговых компаний (две — в 2017 году, шесть — в 2018 году). Деятельность создаваемых лизинговых компаний будет в первую очередь направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых правительством РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь