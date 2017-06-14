В Краснодаре обсудили капремонт многоквартирных домов и дорог

В 36 домах будет проведен ремонт кровель, в 23 домах — фасадов, в 17 — систем электроснабжения, в 21 доме предусмотрена замена лифтового оборудования. На сегодняшний день в 33 домах капремонт уже выполнен. Видимые результаты этой работы повышают процент оплаты взносов. И чем выше он будет, тем больше домов смогут улучшить свое состояние.

— Потому что, это сегодня единственная программа, по которой мы в состоянии приводить наш многоквартирный жилой фонд в нормальное состояние и делать, наверное, данные дома пригодными к проживанию. Можно так говорить, потому что в основном наш жилой фонд изношен, — сказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

Не только ремонт домов, но и дорог стоит одним из первых в ряду важных вопросов. Глава города подчеркнул, что отчета по нему будет требовать каждую неделю. Кроме того, активно ведется и строительство шести дополнительных корпусов к детсадам в Юбилейном микрорайоне. Задача в том, чтобы новые здания в одном из самых густонаселенных районов города приняли воспитанников уже в этом году.