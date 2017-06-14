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16:31 (мск), источник: Деловое сообщество

Губернатор Василий Голубев попросил у Виталия Мутко спецтехнику для ухода за газоном «Ростов-Арены»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с вице-премьером РФ Виталием Мутко рассказал, что строящемуся к играм Чемпионата мира по футболу-2018 в левобережной части донской столицы стадиону «Ростов-Арена» необходимо спецоборудование для ухода за газоном.

«Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона, а после проращивания травы потребуется комплекс оборудования и техники для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий», — отметил глава донского региона.

Виталий Мутко пообещал оказать содействие в решении вопроса, дав соответствующее поручение министерству спорта РФ.

Планируется, что работы по устройству футбольного поля, включая посев газона, будут завершены в июле, на это уйдет 400 кг семян. Также газон прошьют 20 млн искусственных травинок из полиэтиленового волокна. Внизу газона на глубине 50 см будет находиться геотекстильная мембрана с системой дренажа и отопления, ниже — смесь щебня и песка, еще ниже — трубы полива, а сверху — состав из торфа и песка, в который посадят семена. Созданием поля занимается российское представительство английской компании SIS Pitches. Компания создавала поля для домашних стадионов таких футбольных клубов, как «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона». Планируется, что уже в ноябре «Ростов-Арена» сможет принять первый матч. Помимо этого, стадион примет четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

Также в ходе встречи Василий Голубев рассказал министру спорта, что объекты спортивной и дорожно-транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 в Ростовской области строятся с небольшим опережением графика.

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