Губернатор Василий Голубев попросил у Виталия Мутко спецтехнику для ухода за газоном «Ростов-Арены»

«Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона, а после проращивания травы потребуется комплекс оборудования и техники для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий», — отметил глава донского региона.

Виталий Мутко пообещал оказать содействие в решении вопроса, дав соответствующее поручение министерству спорта РФ.

Планируется, что работы по устройству футбольного поля, включая посев газона, будут завершены в июле, на это уйдет 400 кг семян. Также газон прошьют 20 млн искусственных травинок из полиэтиленового волокна. Внизу газона на глубине 50 см будет находиться геотекстильная мембрана с системой дренажа и отопления, ниже — смесь щебня и песка, еще ниже — трубы полива, а сверху — состав из торфа и песка, в который посадят семена. Созданием поля занимается российское представительство английской компании SIS Pitches. Компания создавала поля для домашних стадионов таких футбольных клубов, как «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона». Планируется, что уже в ноябре «Ростов-Арена» сможет принять первый матч. Помимо этого, стадион примет четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.