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17:26 (мск), источник: "Российская газета"

Почему в Крым не спешат застройщики с материка

По данным Корпорации развития РК, средняя обеспеченность крымчан жильем — 18 квадратных метров, в то время как в России этот показатель составляет 25 квадратов. По прогнозам, через 5 — 10 лет после открытия моста через Керченский пролив население республики увеличится на миллион человек за счет миграции с материка. Вместе с тем темпы жилищного строительства в регионе уже сегодня не могут удовлетворить растущий спрос крымчан и жителей других регионов. При этом стоимость квадрата остается одной из самых высоких в РФ.

Источник: "Российская газета"

Специалисты отмечают стабильно высокий спрос на крымскую недвижимость. Потенциальных покупателей, особенно с материка, в первую очередь интересует жилье в новостройках. Наиболее популярны одно- и двухкомнатные квартиры компактной планировки площадью от 35 до 60 квадратных метров. При этом по количеству продаж лидируют однокомнатные квартиры.

По оценке экспертов, чтобы удовлетворить потребность в жилье, на полуострове необходимо построить 15 миллионов квадратов, но пока в Крыму ежегодно сдается в эксплуатацию меньше 300 тысяч квадратов.

Заместитель председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова считает, что статус свободной экономической зоны и преференции, которые дает государство ее участникам, должны привлечь в Крым застройщиков с материка. В этом случае на рынке появятся конкурентоспособные предложения, и это позволит снизить в регионе стоимость жилья.

— Чтобы россияне не покупали недвижимость для отдыха в Болгарии, можно предложить им альтернативу — Крым, — считает председатель совета директоров компании, специализирующейся на консалтинге и геомаркетинге в сфере недвижимости Денис Колокольников. — Мы изучили спрос потенциальных покупателей и увидели, что в Крыму востребованы квартиры-студии.

По прогнозам экспертов, комплексная жилищная застройка в ближайшие годы будет развиваться на восточном и западном побережье, поскольку свободных земель на южном берегу уже практически не осталось.

Перспективное направление для Крыма — строительство экопоселков. Это жилье востребовано во многих российских регионах. Спрос на такие объекты увеличился на полуострове после воссоединения Крыма с Россией. Правда, предложение пока тоже ограниченно.

Концептуальный экопоселок есть в Симферопольском районе, на ялтинском направлении. Там застройщик предлагает жилье бизнес-класса — одно- и двухэтажные деревянные домики, обработанные льняным маслом и пчелиным воском. Электричество есть, вода — из скважин, а вот газ — в перспективе. В основном такие дома приобретаются для летнего отдыха.

— Рост спроса мы наблюдаем с 2014 года. Покупают дома в экопоселке жители материка, которые бывали в Крыму не раз и знают о проблемах южного побережья: летом там большой наплыв отдыхающих, пробки на дорогах. Востребовано такое жилье и среди крымчан. Например, симферопольцы переезжают сюда весной и уезжают поздней осенью, — рассказал генеральный директор проекта Максим Романчук.

Сейчас компания ищет инвестора, совместно с которым она могла бы реализовать аналогичный проект в любом другом регионе Крыма.

Полуостров, несомненно, интересен российским девелоперам, благодаря курортной специфике и базированию Черноморского флота. К слову, в 2017 году на предоставление жилищных субсидий военным Крыма и Севастополя выделено более трех миллиардов рублей. По информации Минобороны России, почти 1,9 тысячи военных на полуострове нуждаются в квартирах.

Вместе с тем инвесторы, которые рассматривают возможность реализовать проекты на полуострове, жалуются на сложность с оформлением земли, на отсутствие градостроительной документации в администрациях городов и поселков, на проблемы с доставкой стройматериалов, что повышает себестоимость строительства и конечную стоимость жилья.

— Глава администрации Ялты Андрей Ростенко пообещал после согласования генплана Ялты с 2018 года проводить земельные аукционы. Город будет предлагать площадки с какими-то концептуальными решениями и приглашать инвесторов к их реализации. Таких действий со стороны местных властей — понятных правил игры и наличие всех документов на землю — и ждут девелоперы, — отмечает российский девелопер Вячеслав Ширяев.

Пока же в республике готовы работать в основном представители малого и среднего строительного бизнеса. Крупный — опасается санкций, поэтому не спешит в Крым. Но эксперты прогнозируют, что скоро ситуация на этом рынке изменится.

— Через 3−4 года после запуска моста и дороги «Таврида» в Крыму начнется строительный бум, — считает Вячеслав Ширяев.

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