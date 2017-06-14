На птицеводческом предприятии при проверке обнаружили нарушения
За несоблюдение ветеринарного законодательства глава птицеводческого предприятия в Краснодаре понесет наказание. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки.
За несоблюдение ветеринарного законодательства глава птицеводческого предприятия в Краснодаре понесет наказание. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки.
Как оказалось, на предприятии дороги не поделены на чистую и грязную зону, при входе на территорию отсутствует дезинфицирующие кюветы для пешеходов, при входе в кормосклад отсутствует дезинфекционные коврики, а при входе в корпус по содержанию птицы дезковрики расположены не на всю ширину прохода. Кроме того, не проводится микробиологический анализ питьевой воды и мониторинговые исследования на наличие вируса гриппа птиц.
Главе предприятия было выдано предписание об устранении правонарушений и наложен штраф, сообщили ГТРК «Кубань» в