Индийские предприниматели начали выращивать в Крыму рыжик

— Рыжик дает шикарное растительное масло. В нем очень высокое, около 35 процентов, содержание омега-3 кислот. Оно похоже на льняное, но в отличие от него не окисляется в течение четырех лет, — говорит генеральный директор «Солар-транс» Аравамутан Чакрапани. — Эти научные исследование проводили в Индии, а скоро мы будем проводить клинические испытания рыжикового масла. По своим свойствам оно является растительным заменителем рыбьего жира. Это настоящий ключ к долголетию.

На первых 50 гектарах выращенного в Крыму без применения удобрений рыжика ожидается урожай не менее 1,5 тонны семян с гектара. До конца года индийский инвестор планирует увеличить посевы до тысячи гектаров и начать производить масло. Частично его станут использовать в пищевых целях, а технические фракции будут применять в производстве красок.

— Самая большая проблема сейчас — что делать со жмыхом, — говорит Чакрапани. — В России за килограмм таких отходов платят не больше 10 — 12 рублей. Поэтому мы не можем дать фермеру больше 15 — 16 тысяч рублей прибыли с гектара. А фермер говорит на это, что тогда будет сеять озимый ячмень, который принесет ему больше выручки. Такая вот экономика.

К тому же крымские аграрии, привыкшие производить пшеницу и ячмень, уже сталкивались с проблемами при выращивании новых культур.

— Несколько лет назад в Крыму начали выращивать кориандр, за него тогда давали хорошие деньги. Многие хозяйства включили его в севооборот, в результате цена резко упала. В прошлом году мешок семян стоил 32 тысячи рублей, а в этом уже 16,5 тысячи. Поэтому сегодня на складах лежат тысячи тонн нереализованного кориандра еще прошлого урожая, — рассказал «РГ» директор «Адонисагро» Вячеслав Вовк. — В этом году площади под этой культурой резко уменьшились.