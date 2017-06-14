Индийские предприниматели начали выращивать в Крыму рыжик

— Рыжик дает шикарное растительное масло. В нем очень высокое, около 35 процентов, содержание омега-3 кислот. Оно похоже на льняное, но в отличие от него не окисляется в течение четырех лет, — говорит генеральный директор «Солар-транс» Аравамутан Чакрапани. — Эти научные исследование проводили в Индии, а скоро мы будем проводить клинические испытания рыжикового масла. По своим свойствам оно является растительным заменителем рыбьего жира. Это настоящий ключ к долголетию.
На первых 50 гектарах выращенного в Крыму без применения удобрений рыжика ожидается урожай не менее 1,5 тонны семян с гектара. До конца года индийский инвестор планирует увеличить посевы до тысячи гектаров и начать производить масло. Частично его станут использовать в пищевых целях, а технические фракции будут применять в производстве красок.
— Самая большая проблема сейчас — что делать со жмыхом, — говорит Чакрапани. — В России за килограмм таких отходов платят не больше 10 — 12 рублей. Поэтому мы не можем дать фермеру больше 15 — 16 тысяч рублей прибыли с гектара. А фермер говорит на это, что тогда будет сеять озимый ячмень, который принесет ему больше выручки. Такая вот экономика.
К тому же крымские аграрии, привыкшие производить пшеницу и ячмень, уже сталкивались с проблемами при выращивании новых культур.
— Несколько лет назад в Крыму начали выращивать кориандр, за него тогда давали хорошие деньги. Многие хозяйства включили его в севооборот, в результате цена резко упала. В прошлом году мешок семян стоил 32 тысячи рублей, а в этом уже 16,5 тысячи. Поэтому сегодня на складах лежат тысячи тонн нереализованного кориандра еще прошлого урожая, — рассказал «РГ» директор «Адонисагро» Вячеслав Вовк. — В этом году площади под этой культурой резко уменьшились.
Тем не менее индийские предприниматели надеются, что с рыжиком такого не случится. В этом году в Крыму начинается строительство сразу нескольких крупных животноводческих комплексов, и Чакрапани рассчитывает, что спрос на жмых рыжика, который является полезным компонентом комбикормов, будет расти. Ведь не только в Индии, но и в странах ЕС все большей популярностью пользуются обогащенные омега-з кислотами молоко, яйца и другие продукты.
К тому же эта культура идеально подходит для испытывающего дефицит поливной воды полуострова и может заменить в севообороте влаголюбивые кукурузу, подсолнечник и другие растения.
А спрос на нее будет. По словам директора НИИ, немецкая Lufthansa готова покупать до 10 тысяч тонн масла рыжика. Интерес ведущего европейского авиаперевозчика к этому продукту понятен. Еще в апреле 2009 года страны ЕС приняли директиву о возобновляемых источниках энергии, согласно которой к 2020 году топливная эффективность самолетов должна увеличиться не менее чем на полтора процента, а биотопливо должно составить в балансе транспортных компаний до 10 процентов. С 2020 года в Европе будут введены новые ограничения на выбросы авиацией вредных веществ, а к середине текущего века в выхлопе самолетов должно стать в два раза меньше углекислого газа. Так что у неприхотливого рыжика, уверены ученые, в Крыму большие перспективы.
Комментарий
Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:
— Рыжик является сравнительно новой для Крыма культурой. У нас уже был некоторый опыт ее выращивания и в украинский период, и российские партнеры предлагают заняться этим растением. Хочу сказать, что каждое хозяйство самостоятельно решает, какое направление, какие культуры ему больше подходят. Но я посоветовал бы не класть все яйца в одну корзину и не делать ставку на одну культуру.