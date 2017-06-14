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17:16 (мск), источник: Ipress.ua

В НБУ заявили о возможности выпуска электронной гривны

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность выпуска электронной гривны на базе инновационных технологий.

Источник: Ipress.ua

«В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенной, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными расходами и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому», — сказал представитель пресс-службы НБУ, сообщает «Интерфакс-Украина.

По его словам, на первом этапе изучается возможность пилотного внедрения прототипа платформы и инновационного платежного инструмента.

Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины. После реализации пилотного проекта и оценки его результатов НБУ примет решение о дальнейших действиях по полномасштабному развертыванию платформы и последующих этапах.

Напомним, что с 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.

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