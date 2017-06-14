В НБУ заявили о возможности выпуска электронной гривны
Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность выпуска электронной гривны на базе инновационных технологий.
Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность выпуска электронной гривны на базе инновационных технологий.
«В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенной, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными расходами и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому», — сказал представитель
По его словам, на первом этапе изучается возможность пилотного внедрения прототипа платформы и инновационного платежного инструмента.
Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины. После реализации пилотного проекта и оценки его результатов НБУ примет решение о дальнейших действиях по полномасштабному развертыванию платформы и последующих этапах.
Напомним, что с 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.