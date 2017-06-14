Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров

Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Документ на рассмотрение Госдумы был внесен в конце мая, его авторами выступили депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

«Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что «наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании вступившего в законную силу решения суда.