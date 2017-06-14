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17:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Эксперт назвал три условия развития экономики Казахстана

Переориентация экспорта, высокопрофессиональные кадры и развитие науки и техники — вот три ключевых условия, которые смогут обеспечить Казахстану экономический прорыв, считает российский эксперт.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 июн — Sputnik. Россия и другие государства-партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в развитии экономики Казахстана, заявил президент Евразийской ассоциации экономического сотрудничества предпринимателей и общественных организаций Игорь Филькевич.

«С точки зрения всех стран-участниц ЕАЭС, чем мощнее Казахстан, тем более успешно развивается партнерство и экономическое сотрудничество», — сказал в интервью Sputnik Казахстан российский эксперт.

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Он назвал три ключевых условия, которые смогут обеспечить Казахстану экономический прорыв. Это переориентация экспорта — уход от чисто сырьевой составляющей к экспорту готовой и конечной продукции, формирование высокопрофессиональных кадров и развитие научно-технических наработок, университетов и исследовательских центров.

«Главным кладезем Казахстана должны стать кадры. Это, безусловно, образование, поскольку ни одна ведущая страна не может обойтись без образованных кадров. И сегодня именно формирование высокопрофессиональных кадров может обеспечить прорыв Казахстана в экономическом плане и действительно превратить страну в ведущую державу в мире», — считает Филькевич.

Эксперт особо подчеркнул, что у Казахстана есть возможности развивать многие научно-технические наработки, тем более, что имеющиеся в стране университеты, исследовательские центры сейчас готовы модернизироваться и предложить абсолютно новую и эффективную продукцию, которая сможет конкурировать на мировом рынке.

«В последнем послании президента были определены четкие приоритеты, как развивать новую политику в области экономики. Предполагается активное включение всех жителей Казахстана в предпринимательскую деятельность, широкая поддержка малого и среднего бизнеса, доля которого со временем должна достигнуть 50% ВВП Казахстана. Для достижения поставленной цели стране необходима, прежде всего, реформа экономики», — подчеркнул Филькевич.

По его мнению, в последние годы Республика Казахстан поступательно движется в плане экономического развития. Формирование Стратегии-2050, в рамках которой предполагается вхождение Казахстана в число ведущих стран мира, сама по себе чрезвычайно важна для республики и ее будущего.

«В этой связи статья президента “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” продолжает формировать экономическую стратегию развития Казахстана и создает модель будущего страны», — отметил Филькевич.

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