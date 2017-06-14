Алиханов: Я ещё ни разу пока не отоваривался в Литве и Польше

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что ещё ни разу не ездил за продуктами в Литву и Польшу. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов о разнице в стоимости местной молочной продукции и аналогичных товаров в соседних республиках.

Вы знаете, мне кажется, что наша, калининградская, продукция стоит достаточно приемлемых денег. Если сравнивать с ценами на молочную продукцию в Санкт-Петербурге, Москве, то там она стоит раза в два-три дороже. В этом смысле мне тяжело сравнивать, я ни разу пока не отоваривался ни в Литве, ни в Польше. В молочной продукции не сильно понимаю, насколько она там дешевле, — прокомментировал Алиханов.

Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила, что цены на молочную продукцию в Калининградской области самые низкие в сравнении с другими регионами СЗФО.

И качество молока у нас одно из самых лучших, и продуктивность на животных достаточно высокая. Ну, а что касается цен, когда мы говорим, что выезжаем в Литву и видим дешевле, мы прекрасно понимаем, что через сети, которые построены на границах не только в Российской Федерации, но и в Германии, Польша демпингует для того, чтобы развить собственное сельское хозяйство и убить соседнее. Здесь никаких экономических секретов нет, — сказала Шевцова.

По итогам 2016 года Калининградская область попала в топ-10 регионов с минимальными ценами на сырое молоко. Рейтинг составили Национальный союз производителей молока и аналитический центр Milknews. Авторы исследования сравнивали закупочные цены. По словам Натальи Шевцовой, на сегодняшний день они достигают в регионе 25−27 рублей.