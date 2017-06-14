Постановление о повышении тарифов на проезд в электричках в пределах Москвы подписано С. Собяниным

Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Проезд в электричках Подмосковья подорожает с июля

«Утвердить тариф на железнодорожные перевозки пассажиров (одну поездку в беспересадочном сообщении) в пригородном сообщении в пределах города Москвы (за исключением услуг по железнодорожным перевозкам на малом кольце Московской железной дороги) независимо от дальности поездки, осуществляемые организациями железнодорожно­го транспорта, имеющими договор (соглашение) по организации транс­портного обслуживания населения с уполномоченным органом исполни­тельной власти города Москвы, осуществляющим функции по реализации государственной политики и осуществлению управления в сфере транс­порта, в размере 34 руб.», — говорится в документе.

Этим же постановление он установил в размере 22 руб. стоимость проезда в пригородном сообщении.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.

Ранее подобная поездка в пределах Москвы стоила 32 руб, а поездка за пределами столицы — 20,5 руб.