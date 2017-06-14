Постановление о повышении тарифов на проезд в электричках в пределах Москвы подписано С. Собяниным

Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.
«Утвердить тариф на железнодорожные перевозки пассажиров (одну поездку в беспересадочном сообщении) в пригородном сообщении в пределах города Москвы (за исключением услуг по железнодорожным перевозкам на малом кольце Московской железной дороги) независимо от дальности поездки, осуществляемые организациями железнодорожного транспорта, имеющими договор (соглашение) по организации транспортного обслуживания населения с уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по реализации государственной политики и осуществлению управления в сфере транспорта, в размере 34 руб.», — говорится в документе.
Этим же постановление он установил в размере 22 руб. стоимость проезда в пригородном сообщении.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Ранее подобная поездка в пределах Москвы стоила 32 руб, а поездка за пределами столицы — 20,5 руб.