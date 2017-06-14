Качество белорусских лекарств подтверждено временем — Малашко

«Сегодня наша страна активно завоевывает новые рынки лекарственных препаратов, серьезно наступая на пятки крупным фармацевтическим компаниям, которые являются мировыми лидерами в этой сфере. Пожалуй, сложно назвать отрасль отечественной экономики, которая бы двигалась такими темпами развития», — сказал Валерий Малашко.

Четверть произведенных в Беларуси лекарственных средств поставляется в 34 страны. Только за первые 5 месяцев текущего года экспорт вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Во многом зарубежных партнеров привлекает жесткость контроля за качеством лекарственных средств на всех стадиях — от сырья до конечного продукта. Контроль проводится в независимых лабораториях, которые имеют аккредитацию по стандарту ISO 17025. Качество белорусского лекарственного препарата подтверждено временем, крайне низким процентом выбраковки, отметил министр.

Благодаря развитию отечественной фармпромышленности только в 2016 году удалось сэкономить для государства $200 млн. В последние два года доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в финансовом выражении стабильно составляет 52%. «Более того, наши лекарственные препараты в разы дешевле. И мы достаточно жестко контролируем ценовую политику. Так, лекарства с отпускной ценой менее $1 у нас составляют 36,8%, с ценой от $1 до $2 — 25,4%, от $2 до $5 — 22,8%. Если суммировать, то 85% лекарственных средств на отечественном рынке стоят меньше $5», — резюмировал Валерий Малашко.