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13:21 (мск), источник: Новый Калининград

Областные власти назвали сумму ущерба, нанесенного аграриям сильными дождями

Из-за сильного переувлажнения почвы, вызванного затяжными дождями, калининградским сельхозкомпаниям был нанесен ущерб в 321 млн рублей. Об этом в среду после аграрного совета заявила врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

Источник: Новый Калининград

«На первое июня было зафиксировано убытков в сельском хозяйстве области от обильных осадков на 321 млн рублей. Но для того, чтобы получить компенсацию суммарный убыток должен составить не менее 500 млн рублей. Если мы достигнем этого цифры к определенному периоду и подадим все документы мы можем рассчитывать на то, что получим компенсации», — уточнила Шевцова.

Она также напомнила, что режим ЧС в регионе был введен для получения помощи сельхозтоваропроизводителям в пролонгации их кредитных договоров, сроков уплаты налогов и сборов. «Рассчитывать будем по тем моментам, которые подтверждены страховыми документами. Это будет процент от засеваемых площадей», — пояснила Наталья Шевцова.

Напомним, что режим ЧС в сельском хозяйстве был введен в Калининградской области в мае из-за сильного переувлажнения почвы, которое было вызвано затяжными проливными дождями.

«В апреле выпало осадков 200−250% от среднестатистической нормы, температура воздуха была на 3,5 градуса ниже, чем обычно», — пояснила Наталья Шевцова.

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