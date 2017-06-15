Областные власти назвали сумму ущерба, нанесенного аграриям сильными дождями

«На первое июня было зафиксировано убытков в сельском хозяйстве области от обильных осадков на 321 млн рублей. Но для того, чтобы получить компенсацию суммарный убыток должен составить не менее 500 млн рублей. Если мы достигнем этого цифры к определенному периоду и подадим все документы мы можем рассчитывать на то, что получим компенсации», — уточнила Шевцова.

Она также напомнила, что режим ЧС в регионе был введен для получения помощи сельхозтоваропроизводителям в пролонгации их кредитных договоров, сроков уплаты налогов и сборов. «Рассчитывать будем по тем моментам, которые подтверждены страховыми документами. Это будет процент от засеваемых площадей», — пояснила Наталья Шевцова.

Напомним, что режим ЧС в сельском хозяйстве был введен в Калининградской области в мае из-за сильного переувлажнения почвы, которое было вызвано затяжными проливными дождями.

«В апреле выпало осадков 200−250% от среднестатистической нормы, температура воздуха была на 3,5 градуса ниже, чем обычно», — пояснила Наталья Шевцова.