В Татарстане могут увеличить размер господдержки молодых семей при улучшении жилья

Законопроект по внесению изменений в Закон РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» представил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Мингулов.

Как пояснил докладчик, предлагается увеличить максимальный размер государственной поддержки молодых семей, который составит 60 процентов стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РТ и размера общей площади жилого помещения. Для молодых семей из двух человек такая площадь составит 42 кв. м, а для молодой семьи, состоящей из трех и более человек, — по 18 кв. м на одного человека.

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по республике на I квартал текущего года установлен в размере 35 тыс. 79 рублей. Таким образом, семья из двух человек сможет получить господдержку в размере 883 тыс. 990 рублей, из трех человек — в размере 1 млн 136 тыс. 559 рублей, из четырех человек — 1 млн 515 тыс. 412 рублей.

Мингулов уточнил, что мера государственной поддержки оказывается за счет возвратных средств от молодых семей, получивших ее ранее. По его словам, предлагаемый порядок расчета финансирования позволит увеличить число молодых семей, получивших государственную поддержку при улучшении жилищных условий.

На заседании было предложено создать электронную очередь участников программы господдержки.