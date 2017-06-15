Под трассу ВСМ в Татарстане не снесут дома, но вырубят до 200 тыс. деревьев

Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань» пройдёт через лесопарк Лебяжье, который находится на особо охраняемой природной территории, сообщили на общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду. По данным организаторов в обсуждении поучаствовали около 300 человек. В зале НКЦ «Казань» люди сидели на приставных стульях и на ступенях в проходах. Похожие слушания 13 июня состоялось в Зеленодольске, и его участники, не получившие ответов на свои вопросы, решили использовать вторую попытку, приехав на слушания в Казань. По варианту, который заказчик проекта — компания «Скоростные магистрали» — вынесла на суд общественности, трасса пройдёт по Татарстану от границы с Марий Эл в обход посёлков Октябрьский и Обсерватория в Зеленодольском районе, севернее казанских жилых массивов Новое Юдино и Юдино, через городской лесопарк Лебяжье, напрямую к северному вокзалу Казани.

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Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Казань», которую директор технического департамента компании «Скоростные магистрали» Юрий Котлов назвал высокотехнологичным и безопасным проектом, на татарстанском участке погребёт под собой около 200 тысяч деревьев — примерно 150 тысяч в Айшинском и Зеленодольском лесничествах и ещё около 55 тысяч в городском лесу Лебяжье в Кировском районе Казани. В качестве компенсации предполагается посадить другие деревья и дополнительно возместить ущерб муниципалитетам материально. По словам директора экологической компании «Экада-Т» Аркадия Ярошевского, который представил результаты оценки воздействия проекта на окружающую среду, в Казани заказчик ВСМ высадит 176 тысяч деревьев и заплатит в бюджет города более 1,3 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что ради этого исполком города практически втрое расширил границы Лебяжьего вблизи района будущей вырубки. Таким образом новые зелёные насаждения появятся на территории того же городского леса, который понесёт потери. При этом, чтобы сохранить как можно больше существующего городского леса и сократить экологический ущерб, высокоскоростные поезда пойдут не по земле, а по новой эстакаде на высоте от 10 метров над землёй и выше.