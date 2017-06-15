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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская организация задолжала работникам более 7 млн рублей

В Хабаровске ООО «Дальэлектропроект» задолжало 51 работнику более 7 миллионов рублей. Это было выявлено в результате прокурорской проверки. Стоит отметить, что предприятие находится на контроле ведомства с декабря 2016 года: его руководство систематически не выплачивает зарплату сотрудникам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С целью восстановления трудовых прав работников прокурором Кировского района города директору ООО “Дальэлектропроект” внесено 5 представлений об устранении нарушений и активизации претензионной и исковой работы по взысканию дебиторской задолженности», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По постановлениям прокурора предприятие и его руководителей трижды привлекли к административной ответственности. Они были оштрафованы. В Кировский районный суд прокурор направил 43 исковых заявления о взыскании задолженности по зарплате и компенсации за ее несвоевременную выплату на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. После рассмотрения документов в отношении бывшего гендиректора предприятия возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По решению суда его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В итоге задолженность перед сотрудниками погасили в полном объеме.

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