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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Оздоровительный и этнотуризм начали развивать в Иркутской области

Оздоровительный и этнотуризм получили в 2017 году развитие в Иркутской области.

Оздоровительный и этнотуризм получили в 2017 году развитие в Иркутской области. Об этом на круглом столе «Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событийный, медицинский» рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. По её словам, этнографический туризм успешно развивается в Усть-Ордынском Бурятском округе, где реализуется проект этнопарка «Золотая Орда». В этнопарке размещены резные юрты монгольских мастеров, гостиничный, банный комплексы в национальном стиле, бурятский ресторан, мастерские народных ремесел, спортивные площадки для стрельбы из лука. В Баяндаевском этнографическом музее можно увидеть бурятскую, белорусскую, русскую усадьбы, принять участие в шаманском обряде или посетить мастер-классы по приготовлению национальных блюд, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа разработаны туры «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра». Посетители становятся участниками спектакля, главным действующим лицом которого является шаман. В рамках «Шаман-тура» проводятся обряды «Очищение огнем», «Благословение путника». «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра» сопровождаются песнями и игрой на бурятских национальных инструментах в исполнении государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Здесь же происходит знакомство с национальной кухней бурят.

«В 35 км от посёлка Оса на территории уже существующей туристической зоны “Золотые пески”, которая находится на побережье Братского моря, предусматривается создание санаторно-туристического комплекса. А в следующем году планируется открытие туристического санаторно-оздоровительного комплекса в Усольском районе — в посёлке Мальта», — рассказала Екатерина Сливина.

Активно идет работа по вовлечению в развитие туризма новых территорий, не прилегающих к Байкалу, находящихся на севере Иркутской области: Братск, Усть-Кут, Братский, Усть-Илимский, Нижнеудинский районы. Там есть потенциал развития оздоровительного и этнографического туризма. В районах с развитой промышленностью существуют санатории, построенные в советское время, которые сейчас активно перепрофилируют.

По словам Екатерины Сливиной, у Иркутской области большой потенциал развития оздоровительного туризма. В регионе расположен самый крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн хлоридных натриевых вод, запас которых составляет 2700 куб. км. В настоящее время на территории области разведано около 300 источников и скважин с лечебной водой, семь крупных грязевых озер с иловыми, сапропелевыми и торфяными пелоидами, которые широко используются на двух курортах и в 10 санаториях.

В Нукутском районе находятся большие запасы сероводородных вод, аналогичных «Сочи-Мацеста». Эти минеральные воды могут использоваться при заболеваниях сердечно-сосудистой, центральной периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваниях. Кроме этого, на территории Иркутской области имеются большие запасы питьевых лечебно-столовых вод. Всего в области действует 26 санаторно-курортных организаций. Общее количество мест в них порядка 3100.

Эксперты сошлись во мнении, что тенденция быть здоровым и красивым является общемировой, и у Иркутской области есть все шансы занять достойное место на рынке предоставления оздоровительных услуг туристам из других регионов России и зарубежных стран.

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