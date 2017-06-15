40 семей в Шкотовском районе Приморья получили ключи от новых квартир

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья получили 40 семей в поселке Смоляниново Шкотовского района Приморья. Согласно этапу программы 2016 года расселения ожидают еще 34 поселковых семьи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте градостроительства, в квартиры «под ключ» на улице Маяковского, 12а переселяют семьи из Смоляниново и Шкотово, участвующие в федеральной программе расселения из аварийного жилищного фонда. Этот дом стал вторым, построенным в поселке в рамках программы.

«Сегодня мы вручаем ключи еще 40 семьям. Все они переезжают в благоустроенные квартиры, в которых не нужно делать ремонт, там уже выполнена чистовая отделка помещений, установлена сантехника, бойлеры для нагрева воды, электроплиты и другие необходимые для жизни вещи», — отметил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев.

Поздравляя новоселов, глава ведомства добавил, что в течение пяти лет дом будет находиться под контролем администрации Приморского края в части качества выполненных строительных работ.

Всего в новые квартиры въехало 89 человек: 76 — из Смоляниново и 13 — из Шкотово. По последнему, четвертому, этапу программы 2016 года расселения ожидают еще 34 поселковых семьи. Для них в Смоляниново строится еще один многоквартирный жилой дом по улице Пожарского, 2.

Отметим, в рамках четырех этапов программы переселения из аварийного жилья в Приморье необходимо было расселить 7744 человека из 3425 жилых помещений в 557 аварийных домах на территории 30 муниципалитетов края. На сегодняшний день новые квартиры получили уже 5 761 житель из 489 домов. Снесено 234 аварийных дома.

В настоящее время девять муниципалитетов — Артем, Владивосток, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, Кавалеровское, Посьетское, Смоляниновское и Хасанское городские поселения — работают над четвертым, завершающим, этапом программы. До конца 2017 года осталось расселить еще 2019 человек из 907 аварийных жилых помещений. Для этих целей в Приморье строится 15 новых домов.

Отметим, реализация краевой программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» по переселению из аварийного жилья находится на личном контроле губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Губернатор Владимир Миклушевский поручил обеспечить максимальный контроль за переселением граждан из аварийного жилья в крае и призвал правоохранительные органы не допустить нарушений при реализации приоритетной программы, подчеркнув, что не допустит срыва исполнения поручения президента.

Напомним, на прошедшем в мае этого года совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России президент России Владимир Путин также дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, такое решение своевременно, поскольку вопрос переселения из аварийного жилья часто звучит на встречах с жителями.