Гендиректор «Жилфонда» рассказала депутатам о перерасчетах за отопление

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова выступила с докладом по теме перерасчетов за отопление на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Красноярского горсовета.

В заседании приняли участие представители Службы строительного надзора и контроля Красноярского края, департамента городского хозяйства администрации Красноярска, районных администраций города, депутаты городского Совета, председатели многоквартирных домов.

Отвечая на вопрос членов комиссии о законности и обоснованности увеличения оплаты за ЖКУ жителям многоквартирных домов, генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова сообщила, что основанием данных перерасчетов служит постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

«В ситуации с многоквартирными домами “Жилфонда” очень важна дата, когда дом перешел под управление ГУК, ведь мы с вами платим за отопление равными частями в течение 12 месяцев. Если жители приняли решение о переходе в первом полугодии, то корректировка будет произведена в сторону уменьшения либо в “ноль”: летом мы тепло не потребляем, но начисления продолжаются и они помогут компенсировать зимний период, когда фактически каждый дом потребляет тепла больше. Если дом перешёл в “Жилфонд” во втором полугодии, то перерасчёт будет с “+”, потому что в расчетный период попадают все зимние месяцы, когда потребление тепла увеличено», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

«Порядок произведенных перерасчетов соблюден управляющей компанией согласно требованиям действующего законодательства. Это касается всех управляющих организаций: они обязаны перечислить в сторону РСО все средства за потребленный жителями ресурс, так же, как и сэкономленные средства перечислить на счета жителей», — отметил начальник отдела надзора за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги Службы строительного надзора и контроля Красноярского края Евгений Жидков.

Председатели многоквартирных домов, которые присутствовали на заседании комиссии по ЖКХ, обратились с вопросами перерасчетов к Наталье Жавновой. Они попросили пояснить, почему в их домах суммы в квитанциях увеличены, что делать, если нет возможности заплатить весь перерасчет сразу, а также, не лишат ли их субсидий. Генеральный директор ГУК «Жилфонд» отметила, что по каждому обращению будет проведена детализация и предоставлен ответ жителям.

Напомним, что за пояснением по вопросам перерасчетов можно обратиться в свою управляющую организацию. Это можно сделать личным визитом, либо получить консультацию по телефону. Горячая линия ГУК «Жилфонд»:(391) 275−17−13.

Телефоны районных Дирекций ГУК «Жилфонд»:

Левобережная (391) 273−08−34 Свердловская (391) 269−32−52 Октябрьская (391) 247−98−57 Правобережная (Кировский р-н) (391) 275−17−50 Правобережная (Ленинский р-н) (391) 273−01−07 Советская (391) 274−89−23, 274−89−24 Советская (мкрн. Солнечный) (391) 225−47−15.

В случае если собственники жилья не смогут выплатить всю сумму перерасчета сразу, им будет предоставлена рассрочка. Для этого необходимо обратиться лично в районную Дирекцию ГУК «Жилфонд». Также заявление о предоставлении рассрочки позволит сохранить все действующие субсидии.