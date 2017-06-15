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07:41 (мск), источник: Om1.ru

С омского бизнесмена Хрептуна суд потребовал вернуть 12 миллионов налогов

Бизнесмен умолчал о землях, которые были в собственности его компании, и не платит налоги за эти участки.

В Кировском суде Омска рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Транссиб» Артура Хрептуна. Бизнесмена обвиняют в утайке 12 миллионов земельных налогов. Омская прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с Хрептуна всю неуплаченную сумму.

Основанием для иска стали результаты предварительного следствия: в 2014—2015 годах директор уклонился от уплаты земельного налогов на сумму более 12 миллионов рублей. Директор прислал в налоговые органы электронную версию налоговой декларации с поддельными данными. Топ-менеджер утаил, что в собственности компании «Транссиб» есть земли в поселке Дружино.

Прокурор Кировского района обратился в суд с иском о взыскании с бизнесмена суммы ущерба, который он причинил. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил в полном объеме. По решению суда, Хрептун должен будет возместить 12 миллионов рублей в пользу поселка Дружино.

Решение суда еще не вступило в законную силу, однако в прокуратуре заявили, что проконтролируют фактическое исполнение.

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