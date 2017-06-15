Об обмане строителей разрекламированного поселка заявили 150 человек

Следователи красноярской полиции продолжают искать обманутых дольщиков строительства жилых домов в поселках под названием «Золотая горка» и малоэтажных многоквартирных домов комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе Красноярского края.

«В настоящее время установлено, что представители фирмы-застройщика заключили с физическими лицами 380 договоров купли-продажи земельных участков и строительного подряда, обязательства по которым не исполнены. С заявлениями о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности обратилось более 150 пострадавших», — рассказали в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Полицейские призывают пострадавших от действий строителей обратиться по телефонам 245−96−71, 245−99−34 и 245−97−31.