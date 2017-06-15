Об обмане строителей разрекламированного поселка заявили 150 человек
Полицейские продолжают разыскивать жертв неблагонадежных застройщиков.
Полицейские продолжают разыскивать жертв неблагонадежных застройщиков.
Следователи красноярской полиции продолжают искать обманутых дольщиков строительства жилых домов в поселках под названием «Золотая горка» и малоэтажных многоквартирных домов комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе Красноярского края.
«В настоящее время установлено, что представители
Напомним по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
Полицейские призывают пострадавших от действий строителей обратиться по телефонам 245−96−71, 245−99−34 и 245−97−31.