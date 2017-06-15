Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На орбите Земли NASA сфотографировали 70-метровый НЛО
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Украинские диверсанты собираются взорвать Крымский мост – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Галкин рассказал о здоровье Пугачевой после приступа - СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
07:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцы получат господдержку при покупке жилья в новостройках

Правительство Новосибирской области собирается ввести господдержку строительной отрасли, в том числе и населения, которое приобретает квартиры в строящихся домах.

Правительство Новосибирской области собирается в сентябре 2017 года принять программу по поддержке строительной отрасли. Общая запланированная сумма господдержки по трем направлениям 1,1 млрд рублей.

Из них 500 миллионов будут выделены на первоначальный взнос для тех, кто планирует купить квартиру в новостройке, 250 миллионов — на подключение к инфраструктуре строящихся объектов, остальные деньги — на частичное субсидирование ипотечных кредитов для бюджетников и молодых семей.

В прошлом году в Новосибирской области по официальным данным сократился валовый региональный продукт (ВРП) на 0,8%, который является основным показателем благополучия экономики. Один из основных факторов (кроме общего состояния экономики в России) — резкое падение темпов строительства в регионе. «В 2016 году по сравнению с 2015 годом индекс физического объёма в этом секторе составил 73,9%, — сообщил заместитель министра экономического развития НСО Виталий Шовтак. — Только в 2017 году падение объёма производства в строительстве составило более 35%. Понятно, что необходимо вводить срочные дополнительные меры государственной поддержки».

Основная причина такого спада — то, что население заметно меньше стало приобретать новое жильё, что неудивительно. Реальные доходы населения в среднем, как утверждают эксперты, сократились на 2,2 процентных пункта. К слову, средняя зарплата в регионе сейчас 28,86 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Массовое ДТП в Новосибирске: грузовик протаранил 7 автомобилей
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
КНДР объяснила решение отпустить задержанного студента из США
Военный малайзийский самолет пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Мужчина погиб при пожаре от падения части ракеты с Байконура
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь