Новосибирцы получат господдержку при покупке жилья в новостройках

Правительство Новосибирской области собирается в сентябре 2017 года принять программу по поддержке строительной отрасли. Общая запланированная сумма господдержки по трем направлениям 1,1 млрд рублей.

Из них 500 миллионов будут выделены на первоначальный взнос для тех, кто планирует купить квартиру в новостройке, 250 миллионов — на подключение к инфраструктуре строящихся объектов, остальные деньги — на частичное субсидирование ипотечных кредитов для бюджетников и молодых семей.

В прошлом году в Новосибирской области по официальным данным сократился валовый региональный продукт (ВРП) на 0,8%, который является основным показателем благополучия экономики. Один из основных факторов (кроме общего состояния экономики в России) — резкое падение темпов строительства в регионе. «В 2016 году по сравнению с 2015 годом индекс физического объёма в этом секторе составил 73,9%, — сообщил заместитель министра экономического развития НСО Виталий Шовтак. — Только в 2017 году падение объёма производства в строительстве составило более 35%. Понятно, что необходимо вводить срочные дополнительные меры государственной поддержки».

Основная причина такого спада — то, что население заметно меньше стало приобретать новое жильё, что неудивительно. Реальные доходы населения в среднем, как утверждают эксперты, сократились на 2,2 процентных пункта. К слову, средняя зарплата в регионе сейчас 28,86 тысяч рублей.