В пяти регионах Дальнего Востока подорожало дизельное топливо
Существеннее всего — в Хабаровском крае и Еврейской автономии, но лидерство в цене
Существеннее всего — в Хабаровском крае и Еврейской автономии, но лидерство в цене
Средняя стоимость бензина АИ-95 в дальневосточных регионах по данным на 11 июня составляет 43,05 рубля, АИ-95 — 45,02 рубля. При этом в пяти субъектах ДФО за неделю с 4 по 11 июня вросло в цене дизельное топливо, наиболее существенно — в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (на 0,33%), сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных центрального диспетчерского управления
На 0,23% дороже стал дизель в Сахалинской области, на 0,15% — в Приамурье и Приморье. В итоге цены на этот вид автомобильного топлива в регионах Дальнего Востока таковы: 51,5 рубля на Чукотке, 51,4 — в Якутии, 46,19 — на Камчатке, порядка 45 рублей — на Сахалине и Колыме и чуть более 40 рублей — в Еврейской автономии, Приморском крае и Амурской области.
Цены на остальные виды автомобильного топлива на прошлой неделе не изменились. Больше всех за бензин
Как сообщало ИА REGNUM, отметку в 50 рублей за литр цена на бензин Чукотки перешагнула в феврале 2017 года. По апрельским данным, стоимость АИ-95 в дальневосточных регионах составляла: в Хабаровске и Благовещенске — 40,29 рубля и 40,30 рубля соответственно, в Биробиджане — 40,48 рубля, во Владивостоке — 40,86 рубля, в