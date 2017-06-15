Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Украинские диверсанты собираются взорвать Крымский мост – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
07:35 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае выросло число вакансий

В краевом банке данных на сегодняшний день размещено 32,3 тысячи вакансий для трудоустройства, что на 8,6 тысяч больше, чем в начале года.

Источник: Reuters

Жителям Красноярского края стали чаще предлагать постоянную работу. В краевом банке данных на сегодняшний день размещено 32,3 тысячи вакансий для трудоустройства, что на 8,6 тысяч больше, чем в начале года, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

В этом году работодатели края заявили уже более 65 тысяч предложений постоянной работы, что на 5,7 тысяч вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно востребованы на рынке труда Красноярского края специалисты строительной отрасли, торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий отмечено в сфере обрабатывающих производств.

Специалисты отмечают, что рост кадровой потребности повлиял на уровень безработицы. Так, с начала года он снизился с 1,2 до 1,1%.

Отметим, помимо большого количества предложений по трудоустройству в городах края, также возросло число вакансий и в сельских поселениях. По данным краевого банка вакансий, наиболее востребованы работники сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающих производств, строительства и добычи полезных ископаемых.

В целом же на селе требуются как квалифицированные рабочие и специалисты с высшим образованием, так и представители неквалифицированного труда. По итогам прошлого года вакансий для селян в краевом банке стало на 6% больше, чем годом ранее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На обман строителей разрекламированного поселка пожаловались уже 150 человек
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь