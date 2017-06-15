В Красноярском крае выросло число вакансий

Жителям Красноярского края стали чаще предлагать постоянную работу. В краевом банке данных на сегодняшний день размещено 32,3 тысячи вакансий для трудоустройства, что на 8,6 тысяч больше, чем в начале года, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

В этом году работодатели края заявили уже более 65 тысяч предложений постоянной работы, что на 5,7 тысяч вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно востребованы на рынке труда Красноярского края специалисты строительной отрасли, торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий отмечено в сфере обрабатывающих производств.

Специалисты отмечают, что рост кадровой потребности повлиял на уровень безработицы. Так, с начала года он снизился с 1,2 до 1,1%.

Отметим, помимо большого количества предложений по трудоустройству в городах края, также возросло число вакансий и в сельских поселениях. По данным краевого банка вакансий, наиболее востребованы работники сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающих производств, строительства и добычи полезных ископаемых.

В целом же на селе требуются как квалифицированные рабочие и специалисты с высшим образованием, так и представители неквалифицированного труда. По итогам прошлого года вакансий для селян в краевом банке стало на 6% больше, чем годом ранее.