Налоговая служба требует признать банкротом ПАО «Красноярский хлеб»

Налоговая служба по Железнодорожному району Красноярска просит признать банкротом ПАО «Красноярский хлеб». Организация задолжала по налогам и сборам более 128 млн рублей. Об этом пишет «Ъ».

Исковое заявление о банкротстве одного из ведущих предприятий региона поступило в арбитражный суд 13 июня. Издание отмечает, что у «Красноярского хлеба» имеется 196 исполнительных производств на общую сумму 149 млн рублей, поэтому иск могут поддержать и другие кредиторы.

ПАО «Красноярский хлеб» располагает сетью фирменных магазинов, выпускает более 400 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. На рынки Красноярского края и соседних регионов поставляется свыше 27 тыс. тонн продукции. В 2015 году стало известно, что на предприятии дела идут не совсем хорошо — задолженность по заработной плате выросла до 17 млн рублей. Тогда этим фактом заинтересовалась прокуратура.

На сайте «Красноярского хлеба» была опубликована бухгалтерская отчетность за 2016 года. Согласно данным, выручка предприятия составила 448,8 млн рублей, чистый убыток — 30,6 млн руб. В предыдущем году он превышал 52,7 млн рублей.

Добавим, ранее арбитражный суд уже рассматривал иск о банкротстве ПАО «Красноярский хлеб», однако заявителю — ООО «Уютный дом плюс» — было отказано.