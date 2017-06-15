Семь домов в ЖК «Иннокентьевская слобода» уже просят капремонта

Об этом на встрече с гендиректором Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков рассказали директор ООО «УК «Квартал» Елена Гавкина и депутат городской думы Евгений Савченко, сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба фонда. Денис Быков рассказал, какие возможны варианты проведения капремонта раньше сроков, установленных в региональной программе.

Дома ЖК «Иннокентьевская слобода», которые строились для бюджетников, были в своё время долгостроем. Последние блок-секции с трудом ввели в эксплуатацию. Но их уже сейчас называют новым аварийным жильём. Как говорит Елена Гавкина, крыша во всех семи домах — как решето, в стенах — трещины, квартиры постоянно заливает, завелся грибок. В программе капремонта дома стоят почти в самом конце — начиная с 2039 года. Жители и управляющая компания убеждены, что до такого срока дома просто не достоят, капремонт им нужен уже сегодня.

Денис Быков рассказал, что есть возможность передвинуть отдельные виды работ по капремонту МКД в программе на более ранние сроки. Согласно скорректированному постановлению правительства Иркутской области № 417, собственники жилья любого дома или эксплуатирующая компания могут подать заявление в постоянно действующую комиссию с просьбой сделать капремонт раньше, предоставив техническое заключение, которое доказывает острую в том необходимость. Но поскольку дома были введены совсем недавно и по нескольким из них, согласно Градостроительному кодексу России, не вышел гарантийный срок, есть вероятность, что комиссия не примет по ним положительного решения, ведь нецелесообразно устранять строительные дефекты за счёт других домов, находящихся в программе капитального ремонта. Таким образом, собственники жилья могут впустую потратить средства на техническое обследование каждого дома.

Есть другой вариант решения проблемы. По словам Дениса Быкова, дома в ЖК «Иннокентьевская слобода» могут взять капремонт в свои руки, то есть перейти из общего котлового счета ФКР на специальный счёт. Такое решение собственники жилья смогут принять на общем собрании. После того, как протокол собрания будет направлен в фонд и принят им, через шесть месяцев на спецсчёт каждого дома будет перечислена та сумма, которая успела накопиться на данный момент. Тогда собственники жилья смогут в любое время сами нанять на проведение любого вида капремонта любую специализированную компанию, причём, не проводя аукциона, не дожидаясь срока в программе капремонта. Это неоспоримый плюс перехода на спецсчёт, подчеркнул Денис Быков: собственники смогут начать приводить свой дом в порядок, воспользовавшись накопленным деньгами.

По словам Елены Гавкиной, сейчас в одном доме собираемость 45%, в других — около 62%, что ниже среднего показателя по Иркутской области. Однако Елена Гавкина заверила, что собственники готовы платить полностью, если увидят начало работ по капремонту. Гендиректор ФКР предупредил, что собираемость на спецсчёте не должна быть ниже 50%, иначе дома вернут обратно в общий котёл. Окончательное решение — за собственниками жилья. ФКР готов предоставлять им информационную помощь, консультировать по всем возникающим вопросам.