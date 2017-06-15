Движение транспорта на Тимирязева будет закрыто до 6 июля

С 15 июня по 6 июля на участке от дома № 36 по улице Тимирязева до въезда к дому № 2 на площади Революции будет прекращено движение транспорта из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Автомобилистов и пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Напомним, с 15 июня трассу движения изменят троллейбусы маршрута № 5 «АМЗ — ж/д вокзал»: на время работ в прямом и обратном направлении они проследуют по проспекту Ленина. Также с 15 июня по 20 августа закрывается движение троллейбусов по улице Тимирязева.