Движение транспорта на Тимирязева будет закрыто до 6 июля
Ведутся работы по реконструкции участка тепловой сети.
Ведутся работы по реконструкции участка тепловой сети.
С 15 июня по 6 июля на участке от дома № 36 по улице Тимирязева до въезда к дому № 2 на площади Революции будет прекращено движение транспорта
Автомобилистов и пассажиров просят внимательно планировать поездки.
Напомним, с 15 июня трассу движения изменят троллейбусы маршрута № 5 «АМЗ — ж/д вокзал»: на время работ в прямом и обратном направлении они проследуют по проспекту Ленина. Также с 15 июня по 20 августа закрывается движение троллейбусов по улице Тимирязева.