В Омске закончили ремонтировать дорогу на 25-й Северной
Рабочие уложили второй слой асфальта на участке.
Рабочие уложили второй слой асфальта на участке.
Дорожники закончили ремонт полотна на ул. 25-я Северная, сообщает
Рабочие уложили второй слой асфальта. Также с опережением графика недавно закончились работы и на ул. Граничная.
Ещё 29 участков улиц закончат ремонтировать до конца июля и два — чуть позже.
В целом за прошедшие сутки первый и второй слой асфальта уложили на 38 тыс. кв. метров, отфрезеровали 15 тыс. кв. метров покрытия.
Напомним, в прошлом году в Омске отремонтировали 57 дорожных объектов, в этом году цифра чуть меньше — 33.