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08:06 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске закончили ремонтировать дорогу на 25-й Северной

Рабочие уложили второй слой асфальта на участке.

Источник: РИА "Новости"

Дорожники закончили ремонт полотна на ул. 25-я Северная, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Рабочие уложили второй слой асфальта. Также с опережением графика недавно закончились работы и на ул. Граничная.

Ещё 29 участков улиц закончат ремонтировать до конца июля и два — чуть позже.

В целом за прошедшие сутки первый и второй слой асфальта уложили на 38 тыс. кв. метров, отфрезеровали 15 тыс. кв. метров покрытия.

Напомним, в прошлом году в Омске отремонтировали 57 дорожных объектов, в этом году цифра чуть меньше — 33.

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