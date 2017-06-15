С 19 июня изменится расписание двух электричек
С предстоящего понедельника — 19 июня — в Волгоградской области изменится расписание сразу двух востребованных пригородных поездов.
С предстоящего понедельника — 19 июня — в Волгоградской области изменится расписание сразу двух востребованных пригородных поездов.
Как сообщает ВДТВ, некоторые коррективы будут внесены в движение электричек, курсирующих по маршрутам «Тракторная пасс — Волгоград-1» и «Волгоград-1- Южная»:
Поезд № 6325 сообщением «Тракторная пасс — Волгоград-1» (с понедельника по пятницу): отправление со ст. Тракторная пасс в 17.08; о.п. Баррикады 17.13,5−17.14,5; Краснооктябрьск 17.18−17.19; о.п. Дворец спорта 17.22−17.23, о.п. Мамаев Курган 17.25,5−17.26,5; о.п. Бакинская 17.29−17.30, Волгоград-1 17.34.
Поезд № 6313 сообщением «Волгоград-1 — Южная» (ежедневно): отправление со ст. Волгоград-1 в 17.35, Волгоград-2 17.40−17.41, Ельшанка 17.45−17.46, о.п.