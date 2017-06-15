Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Как избавиться от отеков с помощью еды
Путин рассказал, о чем недавно разговаривал с Обамой
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
"Тетя Наргиз": известный продюсер раскритиковал Закирову
Пушков о санкциях США против РФ: Остались с носом
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
11:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

С 19 июня изменится расписание двух электричек

С предстоящего понедельника — 19 июня — в Волгоградской области изменится расписание сразу двух востребованных пригородных поездов.

Как сообщает ВДТВ, некоторые коррективы будут внесены в движение электричек, курсирующих по маршрутам «Тракторная пасс — Волгоград-1» и «Волгоград-1- Южная»:

Поезд № 6325 сообщением «Тракторная пасс — Волгоград-1» (с понедельника по пятницу): отправление со ст. Тракторная пасс в 17.08; о.п. Баррикады 17.13,5−17.14,5; Краснооктябрьск 17.18−17.19; о.п. Дворец спорта 17.22−17.23, о.п. Мамаев Курган 17.25,5−17.26,5; о.п. Бакинская 17.29−17.30, Волгоград-1 17.34.

Поезд № 6313 сообщением «Волгоград-1 — Южная» (ежедневно): отправление со ст. Волгоград-1 в 17.35, Волгоград-2 17.40−17.41, Ельшанка 17.45−17.46, о.п. з-д Петрова 17.48−17.49, о.п. Обувная фабрика 17.51−17.52, о.п. Горная поляна 17.54−17.55, о.п. Руднева 17.57−17.58, о.п. з-д Ермана 18.00−18.01, Бекетовская 18.03−18.04, о.п. Волгогрэс 18.06−18.07, о.п. з-д. Кирова 18.09−18.10, о.п. Лесобаза 18.12−18.13, о.п. Железнодорожная 18.15−18.16, Сарепта 18.19−18.21, о.п. Судоверфь 18.23−18.24, Красноармейская 18.26−18.27, Заканальная 18.33−18.34, Шпалопропитка 18.36−18.37, о.п. Керамическая 18.39−18.40, о.п. Пост ЭЦ 18.43−18.44, о.п. Нефтезаводская 18.47−18.48, Южная 18.50.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скончался Алексей Баталов
Путин проведет прямую линию с россиянами
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь