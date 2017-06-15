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08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии темпы собираемости имущественных налогов выросли на 7,5%

УФА, 15 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии за последний год темпы собираемости имущественных налогов выросли на 7,5%, а в 2015 году по отношению к 2014 — на 10,7%.

Это в 2,5 раза выше, чем в среднем среди регионов ПФО. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на руководителя республиканского Управления Федеральной налоговой службы Марата Вахитова.

Больше всего выросла собираемость налога на имущество организаций (с 9,8 млрд в 2014 году до 11,8 в 2016), транспортного налога (с 2,25 до 2,96 млрд) и налога на имущество физлиц (с 0,36 до 0,29 млрд). Собираемость земельного налога по сравнению с 2014 годом выросла на 60 млн (с 2,28 до 2,35 млрд), но упала на 170 млн по сравнению с 2015 (было 2,52 млрд). Марат Вахитов объясняет это изменением норм отчислений и переоценкой кадастровой стоимости земель.

Всего в 2016 году республика собрала 121 млрд рублей имущественных налогов. Из них 47,8 млрд (39,5%) — НДФЛ, 39,5 млрд (32,6%) — налог на прибыль, 11,9 млрд (9,8%) — налог на имущество организаций. Общая собираемость по физлицам составила 71,7%, это на 8,7% больше, чем в 2015 году. В планах фискального ведомства в 2017 году повысить собираемость до 80%.

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