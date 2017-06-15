В Новосибирске отключают воду в зоне ТЭЦ-4, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На 15 июня в городе Новосибирске без горячей воды остаются 952 объекта.

С 14 июня сотрудники компании «СИБЭКО» приступили к гидравлическим испытаниям в зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды остались 676 объектов (из них в Дзержинском районе — 157 объектов, в Калининском районе — 515 объектов, в Заельцовском районе — четыре объекта).

Ожидается, что горячая вода вернется в дома потребителей после полуночи 21 июня.