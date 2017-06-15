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08:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске отключают воду в зоне ТЭЦ-4

Специалисты компании «СИБЭКО» уже приступили к гидравлическим испытаниям, ожидается, что горячая вода вернется в дома местных жителей после полуночи 21 июня, рассказали в мэрии.

В Новосибирске отключают воду в зоне ТЭЦ-4, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На 15 июня в городе Новосибирске без горячей воды остаются 952 объекта.

С 14 июня сотрудники компании «СИБЭКО» приступили к гидравлическим испытаниям в зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды остались 676 объектов (из них в Дзержинском районе — 157 объектов, в Калининском районе — 515 объектов, в Заельцовском районе — четыре объекта).

Ожидается, что горячая вода вернется в дома потребителей после полуночи 21 июня.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы мэрии 051, а также на муниципальном портале города Новосибирска.

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